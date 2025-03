Lopinionista.it - Ranking Best Workplaces Italia 2025: i migliori ambienti di lavoro

Uno degli elementi forti che emergono riguarda il Trust Index medio, l’indicatore del clima di fiducia di un’organizzazioneL’elevato livello di fiducia dei collaboratori è il segreto alla base della crescita di fatturato dei 75dini. Questi ultimi, secondo quanto svelato dall’analisi delstilato da Great Place to Work, hanno registrato un Trust Index medio, l’indicatore del clima di fiducia di un’organizzazione, pari all’84%, dato in calo del 5% rispetto al 2024 (89%). Una decrescita che si spiega con il fatto che, per la prima volta, è stata inserita una categoria demografica in più per le grandi aziende, quelle tra 500 e 999 collaboratori.Dato che le aziende più grandi fanno registrare livelli di soddisfazione lavorativa notevolmente più bassi (75%), la media si sposta verso il basso.