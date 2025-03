Ilfoglio.it - Rai in Fiamme. Direttori, sindacati, corrispondenti, tutti contro i poteri di Maggioni. Urge "chiarimento"

Leggi su Ilfoglio.it

Roma. I francesi hanno la rivoluzione, noi italiani, il “”, l’aerosol delle passioni. Anche in Rai serve ora un “”, anzi, “”. Sta per tornare il meglio e il peggio della t. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti