Dayitalianews.com - Raggirata con una falsa chiamata dalla banca; rubati dal conto circa 15mila euro. Grazie all’intervento del Codacons, l’istituto di credito ha restituito quasi tutti i soldi alla vittima, residente a Latina

Una semplice telefonata, apparentemente proveniente dal servizio clienti della sua, ha segnato l’inizio di un incubo per una cittadina didi una sofisticata truffa informatica. Dopo essere stata avvisata di un presunto attacco hacker ai suoi conti, ha seguito le istruzioni dell’operatore senza sospettare nulla. Poco dopo, ha visto sparire 14.900, trasferiti tramite bonifici verso un destinatario ignoto.La scoperta della frode e l’azione legaleResasidell’inganno, laha immediatamente sporto denuncia e intrapreso un’azione legale, inviando una diffida formale e una messa in mora alrio. Tuttavia, la risposta ricevuta è stata negativa. Decisa a non arrendersi, si è rivolta aldi, avviando una procedura di mediazione obbligatoria, con la richiesta di rimborso della somma persa e un risarcimento di 5.