Lanazione.it - Ragazzino adescato al supermercato, arrestata dopo le molestie

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme (Pistoia), 25 marzo 2025 – Ha cercato di adescare unin un, non esitando a sbottonarsi la camicetta e toccandolo nelle zone intime. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pistoia hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata e adescamento di minore, una trans peruviana di 36 anni, residente a Firenze. L’indagata è finita in carcere in seguito alla misura cautelare decisa dal Giple indagini della polizia di Stato. A metterla nei guai oltre alle dichiarazioni della vittima, anche le immagini delle telecamere interne del, che si trova davanti alla stazione ferroviaria di piazzale Italia. Il ragazzo ha raccontato alla polizia che quel pomeriggio, di ritorno da scuola, si è fermato alper comprare il mangiare per il gatto.