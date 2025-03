Ilfattoquotidiano.it - Radiati ma ancora in attività, sono circa 200 i medici in attesa del giudizio definitivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 ichestatidal proprio ordine di appartenenza e che continuano a esercitare la professione indeldella Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Ceeps). La Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri ha confermato all’Ansa il dato anche se orientativo. Complessivamente,900 i fascicoli aperti alla Ceeps. Si tratta di ricorsi presentati da tutte le tipologie di professioni sanitarie e per tutte le tipologie sanzioni disciplinari: avvertimenti, censure, sospensioni, radiazioni.“Ci auguriamo che vengano presi subito provvedimenti per smaltire gli arretrati e fluidificare il lavoro della Commissione, a tutela in primo luogo dei cittadini e anche deiindi, che aspettano una decisione certa” dichiara il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli.