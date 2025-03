Ilfattoquotidiano.it - Quindicenne confessa l’accoltellamento di un anziano: l’aveva rimproverato per il fumo

Uno studente di 15 anni si è presentato questa mattina dai carabinieri di Treviso, accompagnato dalla madre, per autodenunciarsi come responsabile delnei confronti di undi 86 anni avvenuto ieri, 24 marzo, mattina in città. Secondo la ricostruzione dell’, questi stava camminando quando un ragazzo in bicicletta lo avrebbe urtato con una manata alla spalla. Solo una volta rientrato a casa, però, l’86enne si sarebbe accorto di una ferita sanguinante, probabilmente causata da un’arma da taglio.Il 15enne però agli inquirenti ha fornito una versione differente, che ha ammesso di aver colpito l’uomo con un piccolo coltello poi gettato via, sostenendo che il gesto sia stato il risultato di un alterco nato perché l’perché stava fumando una sigaretta.