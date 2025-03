Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. La Vigor ci ricasca. I playout fanno paura

Altro che playoff, ladeve avere solo un priorità: evitare la lotteria deie ad oggi non sembra affatto una pratica scontata. Seppur ammirata da molte rivali per la qualità dei propri interpreti, la squadra dicontinua a mostrare lacune preoccupanti. Chi aveva sognato una riscossa dopo l’amaro pareggio di un paio di settimane fa contro il Termoli, ha avuto un brusco risveglio. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta imposta dalla Viareggio Cup, laha perso il derby contro la Recanatese nel modo peggiore, anzi nel "solito" modo. Al "Tubaldi" i ragazzi di Antonioli hanno sfoderato una prestazione altamente insufficiente, capitolando al sesto minuto di recupero grazie al neo entrato Cusumano. Una gara di sofferenza, irrimediabilmente compromessa in pieno recupero anche in seguito all’espulsione di Pjetri.