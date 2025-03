Sport.quotidiano.net - Qui Prato. Di Stefano show. Un gioiello da trattenere

La vittoria dell’orgoglio. Non si può che definire così il successo colto da parte delallo stadio Italo Nicoletti. Un’affermazione rotondissima: un 4-0 (seconda volta in questa stagione che i biancazzurri riescono a segnare così tanto in un singolo incontro) che arriva esattamente dopo un altro 4-0, ossia quello subito per mano della capolista Forlì. Nelle due settimane che sono intercorse fra le due gare (nel mezzo la pausa del campionato), si è parlato tanto di quella che sarebbe dovuta essere la reazione della squadra di Mariotti, che non ha assolutamente deluso le aspettative, annichilendo il malcapitato United Riccione fin dai primi minuti. Una grande prova di forza quella fornita dai lanieri, che ha visto salire in cattedra un calciatore in particolare: Davide Di(foto), autore di una tripletta e dell’assist per il sigillo di Barbuti.