Sport.quotidiano.net - Qui atalanta. Samardzic a segno. Messaggio alla Dea: "Spero che ora mi diano spazio»

Altri due premi per Gian Piero Gasperini che ieri mattina, nel salone d’onore del Coni, ha ricevuto l’ambito Premio Nazionale per tecnici intitolato a Enzo Bearzot. Un’occasione per “Gasp“ per respirare l’aria della Capitale, dove suonano le sirene giallorosse. Eluse con una battuta ("La Roma ha già un grande allenatore, Ranieri") ma poi blandite, seppur senza sbilanciarsi: "A chi non piacerebbe la Roma? È una grande piazza, straordinaria, ha un pubblico eccezionale. Sarebbe un motivo d’orgoglio. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti". Gasperini, nel pomeriggio, è arrivato secondo nella 33esima edizione della Panchina d’oro, ricevendo però il premio speciale per la vittoria dell’Europa League. "Io sto molto bene dove sono, poi in tutte le cose c’è un inizio e una fine. L’inizio si sa, la fine no, ma adesso noi viviamo di presente è il presente è che ci sono partite molto difficili", ha rimarcato, ribadendo che il suo futuro è ancora da scrivere.