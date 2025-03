Questo non l’avete visto Lo studio del Grande Fratello impazzisce per Helena Shaila beccata così

Leggi su Caffeinamagazine.it

La finale delsi avvicina e andrà in onda lunedì 31 marzo, mentre nella puntata di lunedì 24 marzo abbiamo assistito a numerose eliminazioni. La serata è iniziata con un ampio spazio dedicato al famoso ‘Lavandino-gate’ che haprotagoniste Zeudi Di Palma ePrestes, con Chiara Cainelli che ha fatto delle battute sulla modella brasiliana. Successivamente, si è passati al confronto acceso trae Zeudi, con quest’ultima accusata dalla Gatta di aver “sfruttato situazioni per arrivare ai tuoi obiettivi”.Nel corso della puntata, non sono mancati anche scontri tra Giglio e, che si è confrontata con Javier Martinez. Un altro momento è stato il riavvicinamento tra Lorenzo e, con quest’ultima che, dopo avergli detto parole dure, è tornata sui suoi passi.