Ilfattoquotidiano.it - “Quel pezzo di m**** di Giacomo Salvini”: Donzelli (FdI) insulta il cronista del Fatto alla Camera | L’AUDIO

“Finché c’è questodi merda non parlo”. Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, lo ripete due volte. Prima di entrare dall’ingresso laterale delladei Deputati, attorniato dal suo staff, si rivolge così aldelin compagnia di altri due colleghi.I giornalisti si erano avvicinati al deputato e braccio destro di Giorgia Meloni per fargli qualche domanda sui fatti del giorno., però, ha risposto in maniera stizzita parlando con gli altri due giornalisti. “Con onestà e sincero vi dico che finché c’è questodi merda non parlo coi giornalisti – ha attaccato il responsabile organizzazione di FdI – con affetto”.Di fronte all’imbarazzo e alle rimostranze dei colleghi,ha aggiunto: “Io capisco che per rispetto a lui, allora non parlate con me ma io finché c’è questodi merda non parlo”, ha ripetuto.