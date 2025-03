Ilrestodelcarlino.it - "Quel cantiere? Un’altra moschea". Cresce la protesta tra i residenti

Fa discutere a Crevalcore l’entrata in funzione di un centro culturale islamico in via Fermi. Sul territorio al momento è in attività un centro culturale islamico nella zona dell’ex zuccherificio. In particolare, alcuni cittadini hanno sollevato il fatto che potrebbe diventaree che all’esterno dell’edificio, come prevede la normativa sui lavori edilizia, non è stato affisso il cartello con autorizzazioni e dettagli. Sulla questione replica il sindaco Marco Martelli. "Si tratta – spiega il primo cittadino – di un capannone acquistato da una associazione culturale musulmana. E sappiamo che questi cittadini si ritrovano in questi luoghi come avviene già all’ex zuccherificio. Venendo alin corso, siamo di fronte a lavori di ordinaria manutenzione e non serve esporre il cartello esterno con le informazioni tecniche.