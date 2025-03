Iodonna.it - Quattro hair stylist raccontano le novità in fatto di taglio, colore e styling. Con tante idee per cambiare look e rinnovare la testa

Cosa c’è di nuovo indi tendenze capelli, questa primavera 2025? Tagli,cila loro visione per la primavera appena arrivata. Per tutte le teste. Capelli, 5 trend dalla Milano Fashion Week 2025 X Leggi anche › Come funziona il color correcting, la tecnica che “corregge” (imperfezioni e riflessi dei capelli) Le tendenze capelli per la primavera 2025I tagli«Per una donna che ama la comodità ma non rinuncia allo stile, consiglio unad altezza spalle, destrutturato e con caduta naturale dei capelli, adatto soprattutto sul liscio o appena mosso.