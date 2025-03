Quando torna la Premier League e cosa possiamo aspettarci?

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 17:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Lasembra essere stata via per un’eternità e la cattiva notizia è che l’attesa dovrebbe andare avanti.L’ultimo round di partite è stato solo lo scorso fine settimana, ma da allora è stato giocato così tanto calcio, inclusa la sconfitta in Inghilterra in Albania venerdì sera, che è facile pensare che sia stato più lungo.Quindi, il normale servizio è ripreso questo fine settimana?No. No, non lo è.I quarti di finale della Coppa d’Inghilterra si svolgono sabato e domenica, il che significa che dobbiamo aspettare altri giorni per il ritorno della lega nazionale.Tra i lati positivi, ci sono quattro coglioni che non vedono l’ora con Crystal Palace che va a Fulham e Brighton che ospita Nottingham Forest sabato con Aston Villa che visitava Preston North End e Bournemouth che incontra il Manchester City domenica.