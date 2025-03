Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile Sun Valley, startlist, streaming

Comincia l’ultima settimana della Coppa del Mondo di scia Sunè in programma il, sicuramente la gara più importante per l’Italia in questo finale di stagione. L’attesa è ovviamente tutta per Federica Brignone, che cerca di conquistare la coppa di specialità, la sua terza sfera di cristallo dopo quella generale e di discesa.LA DIRETTA LIVE DELDI SUNALLE 16.30 E 19.00In classifica comanda Alice Robinson, che ha un vantaggio di venti punti nei confronti di Brignone, nonostante le cinque vittorie dell’azzurra contro la sola della neozelandese. Si deciderà dunque tutto all’ultima gara ed una vittoria darebbe la matematica certezza a Federica di conquistare la coppa di.Tra le due grandi rivali potrebbe inserirsi Lara Gut-Behrami, reduce dalla strabiliante vittoria in superG, che le ha consegnato la coppa di specialità.