Quando i Virus Si Nascondono | Usa Microsoft Defender Offline Così

Leggi su .com

il computer sembra avere problemi di funzionamento generale oaddirittura Windows non si avvia più a causa di un, si può tentare di risolvere il problema con una scansione antidel PC.In Windows 11 e Windows 10 l'antiintegrato è, gratuito, che funziona bene nel proteggere dai malware e nel fare scansioni veloci., però, il PC viene colpito da uninformatico particolarmente subdolo e capace di nascondersi dalle scansioni normali, allora è necessario utilizzare uno scanner che faccia il controllo prima che l'ambiente operativo sia caricato.è la modalità avanzata dell’antidi Windows, progettata per funzionare prima del caricamento di Windows.A differenza della scansione normale di, che gira mentre usi il computer, la versione, già inclusa in Windows 11 e Windows 10, riavvia il sistema e lavora in un ambiente separato, prima che Windows si avvii completamente.