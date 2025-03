Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho letto che avrei dovuto masturbare mio fratello ho pensato a un errore nei nomi e sono rimasto sconvolto, poi ho capito”: l’incesto di The White Lotus raccontato da Sam Nivola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dell’incestuoso bacio tra fratelli in Thesi è parlato moltissimo sui social e nelle pagine di tv di tanti siti. Ma dopo la puntata andata in onda su Sky lunedì 24 marzo, si capisce molto di più: i fratelli Ratcliff, tra i protagonisti della terza stagione della serie, si trovano coinvolti in una serata di bagordi con Chelsea (Aimee Lou Wood) e Chloe (Charlotte Le Bon). I quattro bevono e prendono una qualche droga sintetica. La serata si chiude con un rapporto a tre tra Chloe, Saxon Ratcliff (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan Ratliff (Sam) e accade che il più piccolo dei fratelli – fino a quel momento vergine – pratica una masturbazione almaggiore.Che il giorno dopo, appena sveglio, non si capacita di quanto successo. Non spoileriamo oltre ma in una nuova intervista con The Wrap, Sam, 21 anni, hache leggendo il copione aveva inizialmentea un: “Pensavo ci fosse stato undi battitura con i, ho detto ‘io e lui?’.