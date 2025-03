Cultweb.it - Quando fu fondata Venezia? Tutto quello che sappiamo sulla nascita di una città unica (che somiglia a un pesce)

Leggi su Cultweb.it

La fondazione diè un evento avvolto da un alone di leggenda, ma supportato da fonti storiche e archeologiche che permettono di ricostruire ladi questaal mondo. Secondo la tradizione, la fondazione diviene fatta risalire al 25 marzo dell’anno 421 d.C., data simbolica che segna l’edificazione della prima chiesa dedicata a San Giacomo a Rialto. Tuttavia, la realtà storica è più complessa e legata alle ondate migratorie che si verificarono in seguito alle invasioni barbariche.Nel V secolo d.C., l’Impero Romano d’Occidente era in declino e l’Italia settentrionale veniva ripetutamente invasa da popolazioni germaniche. Gli Unni di Attila, nel 452 d.C., devastarono ledella Venetia, tra cui Aquileia, Altino e Padova. In seguito, nel VI secolo, la conquista longobarda (568 d.