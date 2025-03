Quando conviene rinegoziare la cessione del quinto?

Leggi su Ildenaro.it

Un finanziamento con trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione offre vantaggi in termini di gestione del debito. Tuttavia, in determinate situazioni, può risultare utile rivedere le condizioni contrattuali per ottenere una riduzione degli impegni mensili.Chi ha già rimborsato una parte significativa dell’importo concesso potrebbe accedere a un nuovo prestito con condizioni più favorevoli. L’adeguamento delle rate o una riduzione del tasso di interesse permette di alleggerire l’impegno economico mensile, migliorando la gestione del budget familiare. Un altro aspetto da considerare riguarda l’opportunità di ottenere liquidità aggiuntiva, utile per affrontare spese impreviste o progetti personali.La rinegoziazione consente di allineare il piano di rimborso alle proprie esigenze attuali, sfruttando eventuali miglioramenti delle condizioni offerte dagli istituti di credito.