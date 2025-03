Cultweb.it - Quando ci fu la prima radiocronaca italiana di una partita di calcio? In campo le “rivali” Italia e Ungheria

Leggi su Cultweb.it

C’è stato un tempo in cui ilin TV era solo un sogno, un miraggio. Cosa poteva spingere glini a seguire le gare di pallone se non la radio? Laufficiale di unadi, trasmessa dall’EIAR (Enteno Audizioni Radiofoniche), risale al 25 marzo 1928. L’incontro in questione fu tra due corazzate deleuropeo, la Nazionalee l’, valida per la Coppa Internazionale, una competizione continentale. La sfida si giocò a Roma in quello che oggi è lo Stadio Flaminio. Nonostante la pioggia, l’evento richiamò oltre 32.000 spettatori (tutto esaurito insomma).Il regime fascista intuì le potenzialità della radio e delcome strumenti di propaganda e colse l’occasione per sperimentare un mezzo nuovo come la, in vista delle Olimpiadi di Amsterdam previste per l’estate.