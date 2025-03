Qualificazioni Mondiali | super James su punizione nell’Inghilterra brillano Pohjanpalo e Gineitis | Nazionali

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 00:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:In archivio un’altra serata di: si sono giocate 6 partite diai prossimi, in programma nel 2026 in USA, Canada e Messico. Attenzione monopolizzata dall’Inghilterra, che ha battuto facilmente la Lettonia per 3-0 a Wembley: Reececon una bellissimae poi Kane ed Eze hanno messo la firma sulla seconda vittoria senza subire goal dopo il 2-0 all’Albania. Albania che a propria volta ha battuto 3-0 Andorra con doppietta dell’ex Inter Manaj e sigillo finale di Uzuni, guadagnando la seconda piazza nel girone che comprende anche la Serbia. Nel girone dell’Olanda, eliminata ieri dalla Spagna in Nations League ai rigori, si sono giocate Lituania-Finlandia 2-2 (con reti del granatae del palermitano) e Polonia–Malta 2-0 (con doppietta dell’ex Verona Swiderski, oggi al Panathinaikos).