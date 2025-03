Ilfattoquotidiano.it - Quali sono le migliori colombe per Pasqua? Ecco la top 5 di Eataly tra novità e grandi classici più apprezzati

Non sapete quale colomba scegliere per? Se volete sorprendere amici e parenti,ha elencato leartigianali per il 2025. Sul suo sito ufficiale ha selezionato le eccellenze del settore, rendendo più semplice scegliere un dolce di altatà per il pranzole.Tra le più apprezzate c’è la colomba di Italo Vezzoli, che nasce dal lievito madre curato con attenzione, arricchita da burro, uova, miele e gocce di crema al limone. La sua lavorazione artigianale e la lenta lievitazione garantiscono una consistenza soffice. Olivieri 1882, con oltre 140 anni di esperienza, propone invece impasti lievitati 48 ore. Tra le varianti spiccano la colomba al cioccolato e frutti di bosco e la colomba all’albicocca e caramello salato. Vergani celebra i profumi mediterranei con la colomba Sicily Trip, con ingredienti tipici siciliani come scorze d’arancia e miele: perfetto per chi ama i sapori della tradizione.