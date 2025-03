Quifinanza.it - Qual è il significato della clausola “Cpfr” stampata sul buono postale?

Da generazioni ilfruttiferoè uno degli strumenti più amati dagli italiani. Il motivo è che non ha nessun costo per l’apertura e per il rimborso. In più è garantito dallo Stato Italiano e offre un investimento sicuro con un rendimento che cresce nel tempo.Fu introdotto nel 1925 per incoraggiare i cittadini a risparmiare come alternativa ai conti correnti bancari. Da allora tale prodotto è diventato molto popolare per chi desidera far crescere il proprio capitale in modo sicuro. Uno degli elementi che spesso si trova stampato sulè la”. Questa sta a significare “con pari facoltà di rimborso”. Ma cosa significa esattamente tale termine e ini casi si applica?Cheha la” sulI buoni postali sono una forma semplice e sicura per risparmiare.