Può riaprirsi davanti al Consiglio di Stato il caso della morte del carabiniere Sergio Ragno

Potrebbealdiildel, morto il 17 giugno 2004, a 24 anni, in un incidente stradale nella zona del parco delle Cascine, a Firenze. L’avvocato Giulio Murano, che assiste la famiglia del militare, sta preparando un’istanza di revocazione per impugnare la sentenza definitiva del massimo tribunale amministrativo che, nel 2009, stabilì che anon può essere riconosciuto lo status di “vittima del dovere”, che prevede un risarcimento per i parenti del defunto.Secondo i familiari delquel giorno era nei pressi del parco per prendere parte a un’operazione anti-droga in borghese. Per l’Arma, invece, non era in servizio: si trovava lì per conto proprio.Nel 2004, le indaginiProcura di Firenze furono archiviate dopo sei mesi.