Calcionews24.com - Pulisic, critiche negli USA per poca leadership: Henry lo difende: «Non chiedetegli di essere chi non è» – VIDEO

ChristianStati Uniti per la mancatanelle ultime due uscite con la Nazionale:loChristianè stato scelto capitano della nazionale statunitense per la partita contro il Canada, ma la suaè stata messa in discussione da alcune, soprattutto per la sua scarsa presenza vocale in .