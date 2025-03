Quotidiano.net - Pulisce a fondo e si adatta alla casa: il Narwal Freo Z Ultra è il robot ideale per chi vuole tutto in uno

Leggi su Quotidiano.net

Nel mondo deiaspirapolvere, ilsi posiziona come una delle soluzioni più evolute per la pulizia domestica. Grazie alle offerte di primavera su Amazon, oggi puoi portarlo aa 799,00€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi cerca un dispositivo completo, dotato di tecnologie intelligenti e prestazioni elevate. Acquistalo con le offerte di primavera su Amazonin offerta su Amazon: ilaspirapolvere da comprare oggi a 799€ Il cuore di questoè rappresentato dai due processori AI, progettati per gestire in modo efficiente ogni fase del ciclo di pulizia. Il sistema Twin AI Dodge consente di evitare con precisione ostacoli come cavi, mobili o oggetti dimenticati sul pavimento.