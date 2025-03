Anteprima24.it - Puglianello, domenica lo screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno

Tempo di lettura: 2 minuti30 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00 in Piazza Perlingieri a, si terrà una mattinata dedicata alladelal, con visite ed ecografie gratuite della mammella a cura dellogo dott. Giovanni Alaadik.L’iniziativa, promossa dall’associazione “Sannio Donna O.D.V.” con il patrocinio del Comune di, rientra in un percorso di sensibilizzazione eoncologica sul territorio. Loè rivolto a tutte le donne, ma l’invito è esteso anche agli uomini con familiarità per neoplasie mammarie, affinché si sottopongano a visita.“Laè la prima e più potente forma di cura – ha dichiarato il sindaco Francesco Maria Rubano – e con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti un’occasione di tutela della salute.