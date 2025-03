Sport.quotidiano.net - Pugilato - La fiorentina Righi (prima professionista gigliata) incrocerà i guantoni l’11 aprile a Ferrara contro la bolognese Noutcho. La sfida tricolore di Martina nei pesi leggeri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il grande giorno si avvicina. Il prossimo 11, acombatterà per il titolo Europeo (EBU) deiun’altra italiana, laPamelaè stata ladonna pugile di Firenze ad aver debuttato nel professionismo e ad aver conquistato il titolo italiano. Atleta di livello e mamma, bilanciare la sua carriera sportiva e la vita familiare gli ha insegnato disciplina, resilienza e un impegno costante verso gli obiettivi. L’abbiamo contattata per sapere come procede l’avvicinamento al match: "La preparazione sta procedendo molto bene. Ho intensificato gli allenamenti con doppie sedute di allenamento, lavorando su tutte le aree tecniche, fisiche e mentali, per arrivare al meglio a questo appuntamento.è una grande opportunità per me e sono determinata a dare tutto per conquistare il titolo europeo".