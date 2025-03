Lanazione.it - Pubblicata mappa Zls. Agevolazioni imprese

Leggi su Lanazione.it

Il Governo ha pubblicato l’elenco ufficiale delle particelle catastali relative ai Comuni che rientrano nella Zona logistica semplificata (Zls) Toscana. Questo documento, si spiega in una nota, fornisce il dettaglio delle aree incluse integralmente o parzialmente nella Zls, permettendo alledi individuare con precisione i territori dove poter investire beneficiando dellepreviste. "La pubblicazione di questi dati - sottolinea l’assessore regionale all’economia e turismo Leonardo Marras (nella foto) - è un ulteriore passo per consentire alle aziende di orientarsi e sfruttare lefiscali previste. Il credito d’imposta rappresenta un incentivo reale per attrarre investimenti, stimolare lo sviluppo economico e creare nuovi posti di lavoro in Toscana".