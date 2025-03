Nerdpool.it - PS5 e PS5 PRO: si aggiornano alla versione 25.02-11.00.00! Ecco tutte le novità!

Leggi su Nerdpool.it

Sony ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento per PlayStation 5, introducendo miglioramenti alle impostazioni delle attività, nuove emoji e opzioni avanzate per il controllo parentale. Sebbene si tratti di un update minore, porta con sé alcune funzionalità richieste dagli utenti, oltre ai consueti miglioramentistabilità e alle prestazioni del sistema.L’aggiornamento è già disponibile per tutti i possessori di PS5 e, in base alle impostazioni della console, potrebbe scaricarsi automaticamente in background.Cosa cambia con l’aggiornamento PS5 25.02-11.00.00Sony ha pubblicato le note ufficiali della patch, evidenziando i cambiamenti principali di questa:Miglioramenti alle Attività: ora le informazioni relative alle attività sono completamente visibili nelle schede, mentre i contenuti con possibili spoiler rimarranno nascosti.