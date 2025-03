Bergamonews.it - Provincia, il presidente Gandolfi: “Ridurre il gap retributivo per fermare la fuga dei dipendenti: servono 300 funzionari”

Bergamo. “Da anni come Upi lanciamo l’allarme sul grave depauperamento degli organici, che ha portato il totale deidelle Province dalle 35mila unità nel 2014 alle quasi 16 mila attuali. Questo decreto non solo non interviene a risolvere il problema, ma anzi introduce un nuovo ostacolo ad aggravare la crisi di personale nelle Province e in generale negli enti locali, consentendo il superamento dei limiti ai trattamenti economici accessori solo per dirigenti eministeriali, con 190 milioni di risorse aggiuntive. È evidente che così non si fa che aumentare quel gap, già più che evidente, tradella pubblica amministrazione centrale edella pubblica amministrazione locale”.Lo ha detto ildi Upi Pasquale, intervenendo in audizione alla Camera dei Deputati sul decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.