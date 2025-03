Ilfattoquotidiano.it - Proteste, dito medio e offese sui social: tutto quello che è successo nel match (e dopo) tra Andreeva e Anisimova

Untanto bello quanto polemico. L’incontro tra Mirrae Amandadel 24 marzo, valido per il terzo turno dei Miami Open femminili, ha avuto un risvolto inaspettato. L’americana ha eliminato la russa in 3 set, ma c’è stato un momento specifico della partita che ha fatto storcere il naso ad, talentuosa 17enne attuale numero 6 al mondo. A metà del terzo setera in vantaggio per 3 game a 1 sul punteggio di 40-40, ma ha chiesto l’intervento del fisioterapista per curare una vescica suldella mano che le stava causando dei problemi. Da regolamento non si può fare: questo genere d’interruzione è ammissibile solo al momento del cambio campo. E infatti la russa non l’ha presa bene.Si è avvicinata al giudice di sedia dicendo: “Sappiamo tutti perché l’ha fatto“.