Abruzzo24ore.tv - Protesta estrema: 67enne si incatena davanti alla Prefettura dell'Aquila

L'- Un uomo di 67 anni di Goriano Sicoli siper denunciare presunti trattamenti inumani subiti dgiustizia? ?Un uomo di 67 anni, residente a Goriano Sicoli, ha inscenato una, legandosi una catena al collo e affiggendo cartelli con messaggi di denuncia. L'azione è stata motivata da presunti trattamenti inumani subiti nell'ambito di controversie familiari che lo hanno coinvolto in procedimenti giudiziari. ?Sul posto sono intervenute le forze'ordine per gli accertamenti di rito. L'uomo ha dichiarato: "Ritengo di essere stato sottoposto a trattamenti inumani, in violazione'articolo 3a Convenzione Europea". Ha inoltre annunciato l'intenzione di proseguire lail giorno successivosede del Giudice di Pace di Sulmona.