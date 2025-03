Primacampania.it - Protesta contro il prequel di Gomorra: anche i pastorai di San Gregorio Armeno si uniscono all’iniziativa

NAPOLI – Dopo i Quartieri Spagnoli, lal’immagine negativa di Napoli veicolata daldisi allargaa San, la celebre strada dei presepi. Inapoletani, attraverso l’associazione “Le Botteghe di San”, hanno deciso di aderireavviata dagli attivisti dei Quartieri per contrastare la narrazione distorta e violenta della città che, secondo i promotori, la serie continua a diffondere.“Napolesi in Tv – La Napoli dell’arte non vi sopporta più”, recita lo striscione simbolico affisso all’ingresso di via San, una delle strade più iconiche di Napoli e del mondo.Il presidente dell’associazione, Vincenzo Capuano, ha lanciato un messaggio forte, ribadendo la necessità di difendere la vera identità culturale della città.