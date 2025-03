Unlimitednews.it - Pronta la riforma della Commissione Centrale per le professioni sanitarie

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il MinisteroSalute, su impulso del Ministro Orazio Schillaci, ha già predisposto uno schema diper gli esercenti le(CEEPS), incaricata di giudicare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini, quelli in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi nonché i ricorsi elettorali.La proposta di, a tutela dei cittadini e degli stessisti, prevede interventi per snellire le lungaggini procedurali e rendere più spedita la trattazione e decisione del giudizio. Stabilisce che le sanzioni comminate dagli Ordini siano immediatamente esecutive, in attesadecisione, a differenza di quanto accade oggi per cui il ricorso allasospende l’efficaciasanzione, sia essa radiazione o sospensione.