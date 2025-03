Ilveggente.it - Pronostico Macedonia del Nord-Galles: il precedente ci dà il finale

delè una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronosticiCon il Belgio che quasi sicuramente si prenderà il primo posto nel girone, e con altre due squadre che non hanno realmente nessuna possibilità di andare avanti,delsi giocheranno fino alla fine almeno il secondo posto nel raggruppamento J delle prossime qualificazioni al Mondiale. Quello che permette di andare allo spareggio. E sappiamo benissimo come i padroni di casa hanno fatto nell’ultima gara da dentro o fuori per l’Italia: l’hanno eliminata.del: ilci dà il(Lapresse) – Ilveggente.itQueste due nazionali sono partite con il piede giusto. Non che abbiano fatto chissà che cosa: hanno fatto il loro, prendendosi tre punti contro delle formazioni assai più deboli.