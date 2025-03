Lanazione.it - “Progetto desTEENazione – Desideri in Azione”

Arezzo, 25 marzo 2025 – “in” Tanti: “Ad Arezzo 3 milioni e mezzo per nuovi servizi per giovani e famiglie. Siamo tra le 60 città in Italia modello scelte dal Ministero delle politiche sociali” “Mi sono sempre sottratta ai dibattiti sul disagio giovanile, serve un paradigma nuovo e noi lo abbiamo”. E’ stato selezionato e finanziato con oltre 3 milioni di euro per i prossimi tre anni, ilpresentato dal Comune di Arezzo nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “in”. Oggetto dell’Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), la realizzdi spazi multifunzionali di esperienza per favorire la partecip, lo sviluppo delle potenzialità, l’integr, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzdelle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti.