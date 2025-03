Arezzonotizie.it - Professioni green: al via gli open day di Its Energia Ambiente e Sostenibilità

Leggi su Arezzonotizie.it

Partiranno il 1° aprile gliday online promossi dalla Fondazione Its Academy, istituto di alta formazione tecnologica che dal 2010 è punto di riferimento in Toscana per lelegate al settore energetico e della. In un momento.