Prodi strattona una giornalista Feltri lo attacca | Si è rotto si tolga dai piedi

Fa ancora discutere e non poco la scena di Romanoche, innervosito da una domanda di unadi Quarta Repubblica, si agita arrivando persino a tirarle una ciocca di capelli. Sul caso non poteva non dire la sua Vittorio. E ilci va giù pesante contro l’ex leader del centrosinistra.Leggi anche: Conte risponde stizzito alladi Quarta Repubblica: “Avete preso la velina di Fazzolari?”scatenato contro“Voi tutti ricorderete Romanoche è stato presidente del Consiglio in Italia parecchi anni fa e lo ha fatto addirittura due volte. –ironicamente– Ebbene questo signore, che evidentemente non è uno stupido, ma ormai è diventato vecchio e si è un po’ opacizzato”.Il video“Ieri l’altro, mentre unalo intervistava, e quindi gli poneva delle domande, ad un certo punto si è infuriato per una domanda e hato la ragazza, la