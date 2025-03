Secoloditalia.it - Prodi, il Var di Quarta Repubblica smentisce il Professore. La giornalista: “Mi ha tirato i capelli come le orecchie a un asino” (video)

Ildi? Il Var difuga i dubbi e conferma l’attendibilità della denuncia dellaMediaset: ed è proprio il caso di dirlo, qui non si tratta di spaccare il capello in quattro. Ma di smetterla di tacere – e peggio ancora di rivendicare – l’inaccettabile gesto di Romanoche ne afferra una ciocca. Il tutto all’apice di una reprimenda – per la verità uno sbotto improvviso e immotivatamente rancoroso – preannunciato da quel «Ma che cavolo mi chiede?», indirizzato contro Lavinia Orefici che legge alun passaggio dell’intoccabile “Manifesto di Ventotene” e gli chiede cosa ne pensi.Ildicon la: il Var decreta il rigoreE la reazione scatta spontanea e inattesa: l’ex premier, solitamente avvezzo a toni suadenti e interrogativi retorici, stavolta replica: non sul punto, ma sull’argomento che tanta canizza ha sollevato, con una sinistra pronta a rimestare sul fondo del barile propagandistico e ad azionare la leva sempre oliata dell’arma di distrazione di massa: sui giornaloni del mainstream in questi giorni, appena un trafiletto o, di contro, tanta retorica se andava bene, e finanche assurde rivendicazioni dell’insostenibile gesto tutt’altro che professorale, al di là della lezioncina che l’ideatore dell’Ulivo ha pensato nelle more di voler dispensare.