Problemi muscolari per Morutan. Il rumeno rientra dalla Nazionale

Sfiga, iella, sfortuna, malocchio. Ciascuno di noi affibbia alla sorte beffarda l’appellativo che meglio crede, ancor di più dopo la notizia che nella tarda mattinata di ieri si è diffusa nella tifoseria con la velocità di uno tsunami: Olimpiuesclusopartita della sua Romania contro San Marino, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a causa di un affaticamento muscolare. Nel momento in cui tutto lasciava pensare che il numero 80 si sarebbe definitivamente riappropriato del ruolo di protagonista centrale nelle rappresentazioni del Pisa sul palco della cadetteria, ecco che il destino torna a recapitargli un regalo sgradito. Quasi un anno dopo l’esito infausto della risonanza magnetica che sancì la rottura del tendine d’Achille della gamba destra, mentre si trovava in Turchia con la casacca dell’Ankaragucu.