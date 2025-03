Anteprima24.it - Pro Recco – Posillipo, Porzio: “Buona opportunità per migliorare”

Tempo di lettura: 2 minutiImpegno infrasettimanale per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A1, la Capolista del campionato ProWaterpolo.La partita si disputerà alla Piscina Comunale di Sori con inizio fissato alle ore 15,00.Dopo la sconfitta con il Savona nell’ultimo match disputato alla Scandone, ilaffronta un’altra corazzata del Campionato, la Pro, da anni ormai totale dominatrice in Italia ed in Europa.La formazione di Mister Sandro Sukno occupa il primo posto in campionato, insieme alla AN Brescia, con 21 vittorie ed 1 pareggio in 22 gare. Inoltre la squadra ligure ha appena vinto la Coppa Italia, nelle Final Eight disputate alla Piscina Scandone. Ilsi è inoltre qualificata per le semifinali di EuroCup.