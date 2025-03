Formiche.net - Priorità a Mediterraneo allargato e stabilizzazioni regionali. La visione di Portolano per il 2025

Unaorganica, che tiene insieme deterrenza e diplomazia, proiezione internazionale e consolidamento interno. È lungo questa direttrice che si è sviluppato l’intervento del capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano, in audizione al Senato sulla delibera relativa alle missioni militari internazionali italiane per il. In questo contesto – ha spiegato– lo strumento militare italiano dovrà mantenersi agile, coerente e integrato, ma soprattutto in grado di leggere le transizioni in atto, che non sono solo geopolitiche, ma anche tecnologiche e cognitive. Al centro del ragionamento, ancora una volta, c’è il, espressione che non è più una semplice cornice geografica, ma una lente attraverso cui leggere ledella proiezione esterna italiana.