Prime parole di Shaila dopo la puntata del Grande Fratello

più di sei mesi trascorsi nella casa, ieri seraGatta è stata eliminata con il 16,4% dei voti, contro il 52,22 di Helena e il 31,38 di Chiara. L’ex velina di Striscia la Notiziala diretta su Canale 5 si è fermata in studio e le suepost eliminazione sono state per i suoi genitori e per Lorenzo Spolverato.si è detta comunque soddisfatta, perché ha dichiarato di essere uscita dal reality a testa alta: “Che dire, sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accadee non è il gioco quello che conta davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono liberasei mesi e mezzo, vado da mia mamma, mio papà, dal mio papino, da mio nipote, saluto già tutti.