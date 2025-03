Anteprima24.it - Presunti abusi e maltrattamenti su animali, il Comune ha monitorato e seguito la vicenda. Mastella: “Fatto tutto ciò che dovevamo”

Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alladisuche interesserebbe una famiglia residente a Benevento, si evidenzia che l’Amministrazione comunale, per il tramite dei Servizi sociali, halafin dalle prime ore successive alla prima segnalazione, di natura verbale, pervenuta agli uffici.Nel corso del primo sopralluogo, le funzionarie comunali assistite da agenti della Polizia Municipale, non hanno rinvenuto presenza fisica di. Ciò non esclude certo che vi fossero stati in precedenza, ma a questo proposito le persone riferivano che avevano subito un aggressione da un gruppo dal volto coperto, che avevano sottratto loro l’animale. Altri sopralluoghi non hannoemergere elementi direttamente e inequivocabilmente collegabili all’ipotesi disu, sulla quale prefigurandosi un reato, è in corso un’attività investigativa delle forze dell’ordine, nel mentre i Servizi sociali stanno svolgendo le attività di prassi quando si riscontrano, come in questo caso, vulnerabilità sia di carattere igienico che di carattere sanitario e psichico.