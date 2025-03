Dayitalianews.com - Prende a bastonate il rivale; 45enne denunciato in provincia di Latina

Sezze, aggredisce un connazionale con un bastone:per lesioni aggravateUn episodio di violenza improvvisa ha scosso la comunità di Sezze (LT), dove un uomo di 45 anni, di origine romena, è statodai Carabinieri della Stazione locale per lesioni personali aggravate. La vicenda, avvenuta il 14 marzo, ha visto come vittima un 55enne connazionale, che ha subito un’aggressione violenta.Un attacco brutale nel pomeriggio del 14 marzoLe indagini condotte dai Carabinieri di Sezze hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso, nel pomeriggio del 14 marzo, tra i due uomini sarebbe scoppiata una lite culminata in una vera e propria aggressione fisica. L’indagato, infatti, avrebbe impugnato un bastone, colpendo ripetutamente la vittima e procurandole ferite di una certa entità.