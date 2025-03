Cityrumors.it - Premio oscar palestinese linciato dai coloni e arrestato dall’Idf

Un episodio grave che accende ancora di più la tensione in medio Oriente, con un simbolo e un personaggio famosoUna cosa mai vista. Cose che succedono in Iran, non in Israele e dall’esercito israeliano. Ma invece, secondo i media, è accaduto. I soldati israeliani hannoHamdan Ballal, il regista di ‘No Other Land‘, vincitore delcome miglior documentario.dai(Ansa Foto) Cityrumors.itLo ha comunicato il quotidiano Haaretz spiegando che una decina diin Cisgiordania hanno aggredito il regista, ferendolo insieme ad altre persone. Dopo essere stato fatto salire su un’ambulanza per essere curato, i soldati israeliani, una volta arrivati lo hanno tirato fuori e.E’ statoe aggredito daidavanti alla sua casa e davanti alla sua famiglia, con una quindicina di persone che l’hanno accerchiato e poi preso a calci e pugni, tanto che davanti alla sua abitazione nel villaggio di Masafer Yatta.