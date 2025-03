Lanazione.it - Premio Gentilezza nello sport al Dream sitting volley

Pisa 25 marzo 2025- Da venerdì 27 a domenica 30 marzo Pisa ospiterà la Champions cup women di. Le atlete delladi Pisa parteciperanno alla competizione e verrà loro conferito ilCostruiamocon numerose motivazioni: per crederecome veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione, riconoscendone un ruolo sociale fondamentale, che accresce il senso di responsabilità attraverso la comprensione delle regole sociali e civili e sensibilizza al tema della “diversità”, per vivere con impegno e dedizione locome strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone con disabilità, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere e non come ostacolo e impedimento, per aver dimostrato che con volontà, passione e impegno si possono raggiungere risultati eccezionali, fungendo da esempio per il mondoivo ma non solo, perché tenacia e forza d’animo sono un esempio di vita per tutti: con volontà e sacrificio, nessun traguardo e nessun obiettivo è precluso.