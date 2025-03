.com - Premio Amnesty International Italia 2025, i 10 finalisti, da Arisa a Ghali e Pelù

I diecidella sezione Big deldi Voci per la libertàCi sono artisti e canzoni di vario genere ed età nella rosa dei diecidella sezione Big deldi Voci per la libertà, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musicana nell’anno precedente. In lizza quest’anno ci sono:con “Canta ancora” (Pippa / Barbera)Assalti Frontali feat. Luca D’Aversa con “Il mio nome è Lala” (D’Aversa / Mascini)Martina Attili con “Eva e Adamo” (Attili)BigMama con “La rabbia non ti basta” (Mammone / Lazzerini / Botta / Brun)Vasco Brondi con “Un segno di vita” (Brondi / Dragogna / Brondi)Dargen D’Amico con “Onda alta” (Cheope / D’Amico / Roberts / Marletta / Fazio)con “Casa mia” (/ Petrella / Michelangelo)Paolo Jannacci e Stefano Massini con “L’uomo nel lampo” (Bassi / Jannacci / Massimi)Fiorella Mannoia con “Disobbedire” (Mannoia / Cheope / Simonelli / Colavecchio / Di Francesco / Simonelli)Pierocon “Scacciamali” ()Le dieci canzoni sono state scelte dae Voci per la libertà a partire dalle segnalazioni giunte dal pubblico e dagli addetti ai lavori.