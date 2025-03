Lopinionista.it - PRC 100 Solar, il nuovo orologio della Tissot: le caratteristiche

E’ il primo brand orologiero a utilizzare la tecnologia Lightmasternegli orologi analogici al quarzopresenta ilPRC 100. L’dall’iconica lunetta dodecagonale, oggi ritorna con un pionieristico movimentoe al quarzo Lightmaster che unisce natura e tecnologia, trasformando l’energiae in una potenza illimitata per alimentare ogni secondo.La luce, che sia naturale o artificiale, raggiunge microscopiche cellei posizionate sotto il vetro zaffiro. La loro struttura a nido d’ape ottimizza l’assorbimento senza compromettere l’estetica del quadrante. Grazie al connettore Zebra integrato nella cassa, l’energia viene poi trasferita al movimento al quarzo Swiss Made F06.615, rinomato per la sua precisione. L’energia in eccesso viene immagazzinata in un accumulatore ricaricabile, garantendo una straordinaria autonomia di 14 mesi al buio con una carica completa.